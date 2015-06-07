八重山産マンゴー、10％増の201トン 20年見込み
県全体では５％減、１７４４トン
【那覇】県農林水産部園芸振興課がこのほど発表した２０２０年度八重山産マンゴー生産予測量は平年対比10％増の２０１㌧、県全体は同５％減の１７４４㌧を見込んでいる。
八重山地区の生産量は15年が２０９㌧、16年が１３２㌧、17年が２１６㌧、18年が１５３㌧、19年が１８０㌧で推移。２００㌧を超えれば15年、17年以来となる。
同課が事務局を務める県果樹フェスティバル実行委員会は11日に第13回県マンゴーコンテスト表彰式、12日に南風原町のＪＡおきなわファーマーズマーケットくがに市場で販売を予定している。コンテストは10日に審査し、受賞者を決定する。
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