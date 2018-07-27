ソフトテニス　八重高女子、全国出場獲得　九州新人大会

団体５位入賞 県勢で７年ぶり大舞台へ

【沖縄市】ソフトテニスの第49回九州高校新人大会が14、15日に県総合運動公園庭球場で開催された。女子代表として出場した八重山が団体戦で５位に入り、来年３月に愛知県で開催される全日本高校選手権大会の切符を県勢女子としては７年ぶりに勝ち取った。

また、個人戦では吉川小百合・髙嶺心萌ペアがベスト８に進んだものの、優勝した岩倉彩佳・渡邉凛華ペア（大分・明豊）に敗れた。加那原里奈・仲本こころペアは３回戦、岡田茉莉那・平得倖菜ペア、男子の髙嶺史弥・屋嘉部善行ペアは初戦で敗れた。

結果は次の通り。

【団体】

〈女子〉

▽Ｂブロック（各県１位）

八重山１ー２宮崎商（宮崎）

八重山１ー２中村学園女子（福岡）

八重山２ー１指宿商（鹿児島）

▽５位決定戦

八重山２ー１大分商（大分）

岡田・平得０ー４江藤・成松

吉川・仲本４ー１松原・後藤

加那原・髙嶺４ー１西山・安藤

▽成績＝５位（全国出場権獲得）

【個人】

〈男子〉

▽２回戦

髙嶺・屋嘉部２ー４小田・藤田（長崎）

〈女子〉

▽２回戦

吉川・髙嶺４ー０松原・後藤（大分）

加那原・仲本４ー３平野・原口（大分）

岡田・平得１ー４平野・山下（鹿児島）

▽３回戦

吉川・髙嶺４ー０花川・池田（長崎）

加那原・仲本０ー４岡田・岩田（福岡）

▽４回戦

吉川・髙嶺４ー０川添・豊巻（鹿児島）

▽準々決勝

吉川・髙嶺１ー４岩倉・渡邉（大分）