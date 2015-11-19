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38個人１団体が受賞　「税を考える週間」で合同表彰

「税を考える週間」の合同表彰式が開かれ、38個人１団体が感謝状や表彰を受けた＝20日午後、石垣市商工会館ホール

「税を考える週間」の合同表彰式が開かれ、38個人１団体が感謝状や表彰を受けた＝20日午後、石垣市商工会館ホール

　２０１９年度「税を考える週間」（11月11～17日)合同表彰式（石垣税務署など４機関・団体主催)が20日午後、石垣市商工会館ホールで開かれた。税の作文、税に関する標語、税に関する絵はがきコンクールで入賞した児童生徒のほか、租税教育推進校等感謝状贈呈校、納税表彰の全５部門で八重山郡内から38個人１団体が表彰や感謝状を受けた。

　石垣税務署の水川幹朗署長は式辞で「受賞作は多くの作品の中から特に優秀だった作品」と受賞者の功績をたたえた。また、本州を襲った台風被害や首里城火災について触れ、「今後、税金が復興にどう関わるのか興味を持っていただけたら」と述べた。

　八重山地区租税教育推進協議会会長の石垣安志教育長は、「税に関する社会の仕組みにも大いに関心を持って勉強してほしい」と児童生徒に呼び掛けた。

　八重山郡内で税の作文は中学校９校から３１５点、高校は２校40点の応募があった。応募はこのほか標語13校１７０３点、絵はがき５校97点。

　受賞者は次の皆さん。

【税の作文】

　〈高校生の部〉

　▽沖縄県教育長賞＝黒島麻衣（八重高３年）▽沖縄国税事務所長賞＝石垣凛茄（同）▽石垣税務署長賞＝東蔵盛音々（八重農１年）▽沖縄県税理士会会長賞＝豊川ゆう（八重高３年）

　〈中学生の部〉

　▽一般財団法人大蔵財務協会理事長賞＝岡部荘良（石垣第二３年）▽沖縄国税事務所長賞＝赤嶺絢萌（名蔵３年）▽沖縄県納税貯蓄組合連合会会長賞＝小浜優梨弥（石垣３年）▽石垣税務署長賞＝新本江梨子（同）▽沖縄県納税貯蓄組合連合会優秀賞＝前盛志帆（大浜３年）、伊志嶺天花（石垣３年）、江原野の花（名蔵３年）▽八重山青色申告納税貯蓄組合長賞＝具志堅陽咲（石垣第二３年）、小松海遥（大浜２年）、譜久嶺加歩（与那国３年）、早野幸華（大浜３年）、桐生七海（石垣第二３年）、仲新城瑛斗（大原２年）

【税に関する標語】

　▽最優秀賞＝譜久嶺加歩（与那国３年）▽優秀賞＝前盛志帆（大浜３年）、西海凪彩（大浜１年）、村山颯一（石垣第二３年）▽優良賞＝村田海渡行（船浦３年）、岡部荘良（石垣第二３年）、西大舛実音（大原３年）、上田脩太（船浦１年）、武内凛乃（大浜１年）

【小学生の税に関する絵はがきコンクール】

　▽最優秀賞（公益社団法人八重山法人会会長賞)＝南風原彩那（平真６年）▽優秀賞（公益社団法人八重山法人会女性部会長賞)＝比嘉五月（新川６年）▽優秀賞（公益社団法人八重山法人会青年部会長賞）＝慶田花悠也（宮良６年）▽優良賞（石垣税務署長賞)＝砥板いちか（新川６年）▽優良賞（八重山地区租税教育推進協議会会長賞)＝仲盛絢香（海星６年）▽佳作＝池間未莉（新川６年）、新里真愛（宮良６年）、仲里司（新川６年）、仲道晴香（宮良６年）、藤吉紫湖（小浜６年）、南孝之輔（平真６年）

【租税教育推進校等感謝状贈呈校】

　▽石垣税務署長感謝状＝真喜良小学校（仲吉永克校長)

【納税表彰】

　▽前原博一（八重山青色申告会理事・八重山青色申告納税貯蔵組合理事）

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