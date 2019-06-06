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末永い発展と継承誓う　那覇八重山古典民謡保存会

那覇古典民謡保存会の創立40周年記念式典で感謝状と表彰状を受けた皆さん＝３日午前、ホテルロイヤルオリオン

那覇古典民謡保存会の創立40周年記念式典で感謝状と表彰状を受けた皆さん＝３日午前、ホテルロイヤルオリオン

創立40周年記念し式典

　【那覇】那覇八重山古典民謡保存会（大泊克会長）の創立40周年記念式典が３日、那覇市内のホテルであり、４団体16個人に感謝状、20個人に表彰状を贈ったほか、同会の末永い発展と八重山古典民謡のさらなる継承、技術向上を誓った。

　大泊会長は「40年間で思わぬ風波が生じることも多々あったが、きょうを基点に会員一同、心を一つにますます精進し、努力していきたい」と式辞。八重山市町会会長の中山義隆石垣市長が祝電を寄せた。

　受賞者を代表して宮野照男さん（78）が「三線をしていたおかげで仲間がたくさん増えて輪が広がった。表彰というご褒美もいただき、保存会の皆さんに本当に感謝したい」と喜びを語った。

　式典終了後は祝賀会も催され、多彩な余興が節目に花を添えた。

　受賞者は次の通り。

　【感謝状団体】

　八重山古典民謡保存会、東京八重山古典民謡保存会、東海八重山古典民謡保存会、㈱八重山毎日新聞

　【同個人】

　▽箏曲保存会歴代会長＝上地尚子、具志堅孝子、玉城弘子、東江朝子、波平エミ子▽舞踊関係＝堀切トキ、本盛美奈子、川井民枝、新垣範▽功労者賞＝宮良康正、宮良實義、新城寛三、玉代勢泰興、當山善堂▽感謝状＝譜久山勝、我那覇常允

　【表彰状】

　▽那覇八重山古典民謡保存会歴代会長＝玉代勢泰興、仲大底博也、山城直吉▽会員歴20年以上＝蒔田道夫、福仲嘉勝、西江稔、長嶺貞子、波照間永佑、宮平のり子▽同（70歳以上）＝比屋根孝子、稲福義男、前船太作、諸見里安次、米浜隆二、添盛長詳、石垣文男、宮野照男、上原健、知念友子、島袋安弘

  • タグ： 古典民謡
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