第35回八重山毎日文化賞　正賞に潮平、黒島氏

特別賞に田場、石垣氏 贈呈式は24日

八重山研究や芸術文化の振興に顕著な業績を挙げた人を表彰する第35回八重山毎日文化賞（八重山毎日新聞社主催）の選考委員（波照間永吉委員長、委員６人）がこのほど開かれ、正賞に貴重資料の収集や絵画制作などを通して文化と平和の継承に貢献し続けている潮平正道氏（86）＝石垣市石垣＝、八重山の歴史研究者・黒島為一氏（72）＝同＝が選ばれた。特別賞に伝統芸能の仮面を作る工芸士・田場由盛氏（87）＝平得、登野城出身＝、八重山の風景を写真で記録し続けている石垣佳彦氏（81）＝大川＝が選ばれた。贈呈式は24日午前11時から、南の美ら花ホテルミヤヒラで開かれる。