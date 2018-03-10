【速報】八重農 九州地区高校野球大会 1回戦
- 2019年10月20日
- スポーツ
第145回九州地区高校野球大会
10月20日（日）
【１回戦】佐賀ブルースタジアム
八 重 農 ００１ ０００ ０ ｜１
福岡第一 １３０ ０１３ × ｜８
※７回コールド
（八）垣本、親里―岡本
（福）石橋、久場―岸本
（１回表 八重農攻撃）
１番センター久貝、初球をレフトオーバー３塁打。無死三塁。２番・大浜サインミスで３塁ランナー久貝が飛び出しタッチアウト。１死走者無大浜ライト前安打。 ３番上洲、犠打で２死二塁。４番・砂川、三塁ゴロで３アウト。無得点
（１回裏 福岡第一攻撃）
１番三谷が四球。２番永尾が犠打で１死二塁。３番和間、四球で１死一、二塁。４番岸本ライト前で１点。１死一、二塁。５番樗木、三振で２死一、二塁。６番池田、一塁ゴロで３アウト。
（２回裏 福岡第一攻撃）
７番、８番連続四球で無視一、二塁。投手が垣本から親里に交代。９番伊藤が犠打で１死二、三塁。１番三谷三振で２死、二、三塁。２番永尾の打席で捕手のパスボールで１点。０―２、２死三塁。永尾レフト前で３点目。２死一塁。３番和間の遊安打で一、二塁。四番岸本レフト前で１点追加、０―４。５番、四球で２死満塁。６番池田三振で３アウト。
（３回表 八重農攻撃）
１番久貝が死球で無死一塁。２番大浜犠打で１死二塁。３番上江洲がレフト前安打で１死一、三塁。４番砂川、レフト犠飛で１点返し、２死一塁。５番岡本ライト前安打で２死一、二塁。６番親里、三塁ゴロで３アウト。
（３回裏 福岡第一攻撃）
７番石井、遊ゴロで１死。８番石橋、二塁ゴロで２死、９番伊藤が中前打、１番三谷、盗塁。２死二塁。四球で２死一、二塁。遊ゴロで３アウト。
（４回表 八重農攻撃）
７番上田中飛で１死、８番東盛三振で２死、９番宮良死球で２死一塁。１番久貝、右前打で２死一、二塁。２番大浜、２―３から中前打で、二塁から宮良がホームを狙ったがタッチアウト。無得点。
（４回裏 福岡第一攻撃）
３番和間内野ゴロで１死、４番岸本中直で２死、５番樗木遊ゴロで３アウト。
（５回表 八重農攻撃）
福岡第一投手左投げの久場に交代。
３番上江洲三振、１死。４番砂川、中飛で２死。５番岡本一塁ゴロで３死。
（５回裏 福岡第一攻撃）
６番代打武内中飛で１死、７番石井左飛で２死、８番石橋右前打で２死一塁、９番伊藤四球で２死一、二塁。１番三谷中安打で５点目。２番永尾が投ゴロで３死。
（６回表 八重農攻撃）
６番親里四球。７番上田犠打で１死二塁、８番東盛、投ゴロで２死、９番宮良の時に２塁走者がけん制死。
（６回裏 福岡第一攻撃）
３番和間が中前打、４番岸本左前打で無死一、二塁。５番樗木が犠打で１死二、三塁。６番池田が二直で２死。７番石井中前適時打で２点追加。１―７。８番石橋が右超２点適時三塁打で１点追加１―８。９番伊藤が中飛で３死。
（７回表 八重農攻撃）
９番宮良二塁ゴロで１死。１番久貝１飛で２死、２番大浜２飛で３アウト。ゲームセット。１―８、７回コールド。
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