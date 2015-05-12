きょうから４日間審査 八重山古典民謡コンクール
- 2019年06月06日
- 芸能・文化
第45回八重山古典民謡コンクール（八重山毎日新聞社主催）の審査が６日から、４日間の日程で石垣市民会館中ホールで始まり、奨励普及賞に17人、新人賞に63人、優秀賞に64人、最優秀賞に68人が挑む。合格発表は９日、全審査終了後に中ホールロビーで行われる。
審査日程は６日に最優秀賞（１～30番）、７日に最優秀賞（31～68番）、８日に奨励普及賞（１～17番）と新人賞（１～63番）、９日に優秀賞（１～64番）の順。審査開始時刻は６日のみ午後１時、７日以降は午前９時30分。
【課題曲】
▽奨励普及賞＝繁昌節（本調子）、月ぬかいしゃー節（二揚）▽新人賞＝鷲ぬ鳥節（本調子）、千鳥節（二揚）▽優秀賞＝蔵ぬぱな節（本調子）、大浦越路節（二揚）▽最優秀賞＝越城節、まんのーま節（本調子）、仲筋ぬぬべーま節、月ぬまぷぃろーま節（二揚）。
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社八重山毎日新聞は一切の責任を負いません。
関連するニュース
- ９月にコンクール実施 八重山古典民謡伝統協会 2015/05/12