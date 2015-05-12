きょうから４日間審査　八重山古典民謡コンクール

第45回八重山古典民謡コンクール（八重山毎日新聞社主催）の審査が６日から、４日間の日程で石垣市民会館中ホールで始まり、奨励普及賞に17人、新人賞に63人、優秀賞に64人、最優秀賞に68人が挑む。合格発表は９日、全審査終了後に中ホールロビーで行われる。

審査日程は６日に最優秀賞（１～30番）、７日に最優秀賞（31～68番）、８日に奨励普及賞（１～17番）と新人賞（１～63番）、９日に優秀賞（１～64番）の順。審査開始時刻は６日のみ午後１時、７日以降は午前９時30分。

【課題曲】

▽奨励普及賞＝繁昌節（本調子）、月ぬかいしゃー節（二揚）▽新人賞＝鷲ぬ鳥節（本調子）、千鳥節（二揚）▽優秀賞＝蔵ぬぱな節（本調子）、大浦越路節（二揚）▽最優秀賞＝越城節、まんのーま節（本調子）、仲筋ぬぬべーま節、月ぬまぷぃろーま節（二揚）。