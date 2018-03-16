仮庁舎整備などに４億465万円　竹富町議会３月定例会

庁舎建設費を審議

開会中の３月定例竹富町議会は13日、総務財政委員会（三盛克美委員長）を開き、２０１９年度一般会計予算に計上されている庁舎建設費４億４６５万円について審議した。費用のうち４億４００万円を新庁舎建設基金から繰り入れる。予算は仮設庁舎整備や現庁舎の解体費のほか、業務機器を移動させるための委託料など。現庁舎は石垣支所として建て替える計画で、６月にプロポーザル方式で入札する方針。宮良道子氏、渡久山康秀氏が質問した。

町は、工事請負費３億５０００万円を現庁舎の解体、アスベスト処理、仮庁舎整備費として計上。

区分別に委託料２０９５万円は、業務に必要な機器などを業者に委託して移動させる費用。使用料３０００万円は土地や施設の賃借料。

石垣支所建設の流れは▽仮庁舎整備▽現庁舎から機能を仮庁舎に移転▽現庁舎を取り壊して石垣支所建設▽仮庁舎の機能を石垣支所に移転—の順番を予定。

町によると仮庁舎整備の候補地は決まっておらず、近隣施設と交渉を継続中。

仮庁舎には教育委員会を除く、現庁舎（延べ床面積１８６２平方㍍）に入る各課の機能を移転させるため、プレハブ設置なども検討している。

宮良氏は２０１９年度中の石垣支所整備が間に合うのかただし、通事太一郎政策推進課長は「できるだけ早い時期に計画を実施したい」と答えた。