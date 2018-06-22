11日から一般質問 石垣市議会３月定例会
３月定例石垣市議会は11日、５日間の日程で一般質問の日程に入る。19人が通告を届け出た。内容は陸上自衛隊配備計画、八重山博物館の建て替え、児童虐待防止など多岐にわたる。質問者と質問項目は次の通り。いずれも午前10時から。
【11日】
①長浜信夫
▽自衛隊配備計画 ▽児童虐待防止対策 ▽風疹予防接種
②東内原とも子
▽児童虐待防止 ▽ドメスティックバイオレンスの実態 ▽いじめ対策 ▽公衆トイレ ▽トイレマップの導入
③砂川利勝
▽石垣島製糖工場建て替え ▽北部振興（伊野田漁港、平久保半島エコロード、伊原間診療所） ▽待機児童の現状▽小中学校の修繕 ▽公園・市道などの修繕 ▽造船場改修
④長山家康
▽日本一スマートに働く市役所を目指して▽まちづくりアプリ導入 ▽動物愛護の取り組み ▽児童・生徒派遣費補助事業 ▽施政方針 ▽新八重山博物館建設
【12日】
①箕底用一
▽ブロック塀や石垣などの地震対策 ▽上下水道管耐震適合率 ▽新川公園の管理 ▽防災行政無線 ▽有害鳥獣対策 ▽南ぬ浜町人工ビーチのあり方 ▽南ぬ浜町バーベキュー施設整備、ビーチサッカーなど施設整備 ▽成人式のあり方 ▽離島ターミナル内の電光掲示板設置
②米盛初恵
▽福祉避難所兼ふれあい交流施設の活用、未来塾の取り組み ▽国際会議「アイランダーサミット石垣」の取り組み ▽男女共同参画（ＬＧＢＴなど性的マイノリティーへの理解など）
③前津 究
▽新庁舎建設 ▽川平地区リゾートホテル建設 ▽児童虐待防止 ▽旧新栄町船だまりの開発 ▽漁業法改正 ▽養魚場での通信衛星利用 ▽市長の政治姿勢
④石垣達也
▽災害時の観光客対策 ▽再生可能エネルギーの取り組み ▽万勢岳展望広場の整備 ▽八重山博物館の移転・建て替え ▽南ぬ島石垣空港の花と緑による演出
【13日】
①井上美智子
▽県民投票の結果に対する市長所見 ▽自衛隊配備問題 ▽認定こども園への移行スケジュール ▽星空保護区、光害への対策 ▽川平湾の自然環境保全
②花谷史郎
▽施政方針 ▽市道山原１号線整備 ▽確定申告 ▽自衛隊配備問題
③石川勇作
▽不審者対策 ▽部活指導員制度 ▽児童生徒の派遣費補助事業 ▽スポーツ施設のネット予約システム導入 ▽施政方針
④友寄永三
▽施政方針 ▽教育（全国学力テスト、卒業式・入学式での国歌斉唱） ▽自治基本条例
【14日】
①新垣重雄
▽自衛隊配備問題 ▽戦争マラリア問題 ▽住民投票
②大濱明彦
▽文化財保護 ▽児童虐待防止 ▽運動公園の施設利用 ▽自衛隊配備問題
③宮良 操
▽自衛隊配備計画 ▽教育（八重山博物館建設など） ▽畜産（八重山食肉センター、ゲノミック検査） ▽防災
④内原英聡
▽自衛隊配備計画 ▽市長の出張 ▽市役所跡地利用を含む美崎町再開発 ▽難病患者への支援体制 ▽文化・観光（八重山博物館、多言語案内など）
【15日】
①石垣 亨
▽議会事務局強化 ▽交通安全への取り組み ▽施政方針の観光施策 ▽自衛隊配備計画
②砥板芳行
▽施政方針（市役所跡地利用、環境負荷軽減・クルーズ船用岸壁・背後地整備、自衛隊配備への協力体制、ひとり親家庭生活支援モデル事業、国際観光都市など）
③仲間 均
▽一般廃棄物処理施設延命化計画 ▽ゴルフ場建設計画（パブリックゴルフ場建設など） ▽尖閣諸島字名変更
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