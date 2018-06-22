八重山諸島のニュース・石垣島・竹富島・西表島・新城島・小浜島・黒島・波照間島・与那国島

エントリー

11日から一般質問　石垣市議会３月定例会

19氏が通告

３月定例石垣市議会は11日、５日間の日程で一般質問の日程に入る。19人が通告を届け出た。内容は陸上自衛隊配備計画、八重山博物館の建て替え、児童虐待防止など多岐にわたる。質問者と質問項目は次の通り。いずれも午前10時から。

　【11日】

　①長浜信夫

　▽自衛隊配備計画　▽児童虐待防止対策　▽風疹予防接種

　②東内原とも子

　▽児童虐待防止　▽ドメスティックバイオレンスの実態　▽いじめ対策　▽公衆トイレ　▽トイレマップの導入

　③砂川利勝

　▽石垣島製糖工場建て替え　▽北部振興（伊野田漁港、平久保半島エコロード、伊原間診療所）　▽待機児童の現状▽小中学校の修繕　▽公園・市道などの修繕　▽造船場改修

　④長山家康

　▽日本一スマートに働く市役所を目指して▽まちづくりアプリ導入　▽動物愛護の取り組み　▽児童・生徒派遣費補助事業　▽施政方針　▽新八重山博物館建設

　【12日】

　①箕底用一

　▽ブロック塀や石垣などの地震対策　▽上下水道管耐震適合率　▽新川公園の管理　▽防災行政無線　▽有害鳥獣対策　▽南ぬ浜町人工ビーチのあり方　▽南ぬ浜町バーベキュー施設整備、ビーチサッカーなど施設整備　▽成人式のあり方　▽離島ターミナル内の電光掲示板設置

　②米盛初恵

　▽福祉避難所兼ふれあい交流施設の活用、未来塾の取り組み　▽国際会議「アイランダーサミット石垣」の取り組み　▽男女共同参画（ＬＧＢＴなど性的マイノリティーへの理解など）

　③前津　究

　▽新庁舎建設　▽川平地区リゾートホテル建設　▽児童虐待防止　▽旧新栄町船だまりの開発　▽漁業法改正　▽養魚場での通信衛星利用　▽市長の政治姿勢

　④石垣達也

　▽災害時の観光客対策　▽再生可能エネルギーの取り組み　▽万勢岳展望広場の整備　▽八重山博物館の移転・建て替え　▽南ぬ島石垣空港の花と緑による演出

　【13日】

　①井上美智子

　▽県民投票の結果に対する市長所見　▽自衛隊配備問題　▽認定こども園への移行スケジュール　▽星空保護区、光害への対策　▽川平湾の自然環境保全

　②花谷史郎

　▽施政方針　▽市道山原１号線整備　▽確定申告　▽自衛隊配備問題

　③石川勇作

　▽不審者対策　▽部活指導員制度　▽児童生徒の派遣費補助事業　▽スポーツ施設のネット予約システム導入　▽施政方針

　④友寄永三

　▽施政方針　▽教育（全国学力テスト、卒業式・入学式での国歌斉唱）　▽自治基本条例

　【14日】

　①新垣重雄

　▽自衛隊配備問題　▽戦争マラリア問題　▽住民投票

　②大濱明彦

　▽文化財保護　▽児童虐待防止　▽運動公園の施設利用　▽自衛隊配備問題

　③宮良　操

　▽自衛隊配備計画　▽教育（八重山博物館建設など）　▽畜産（八重山食肉センター、ゲノミック検査）　▽防災

　④内原英聡

　▽自衛隊配備計画　▽市長の出張　▽市役所跡地利用を含む美崎町再開発　▽難病患者への支援体制　▽文化・観光（八重山博物館、多言語案内など）

　【15日】

　①石垣　亨

　▽議会事務局強化　▽交通安全への取り組み　▽施政方針の観光施策　▽自衛隊配備計画

　②砥板芳行

　▽施政方針（市役所跡地利用、環境負荷軽減・クルーズ船用岸壁・背後地整備、自衛隊配備への協力体制、ひとり親家庭生活支援モデル事業、国際観光都市など）

　③仲間　均

　▽一般廃棄物処理施設延命化計画　▽ゴルフ場建設計画（パブリックゴルフ場建設など）　▽尖閣諸島字名変更

  • タグ： 石垣市議会
    • ※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社八重山毎日新聞は一切の責任を負いません。

    ページ移動

    カテゴリー

    読みもの

    リンク

    アクセスランキング

    スマートフォン・モバイル対応

    キーワード検索

    キーワード検索フォーム
    ﻿ ﻿