岡部君に県知事賞　沖縄青少年科学作品展

八重山から23人入賞

沖縄県内の児童生徒を対象に科学研究作品を募集した第41回沖縄青少年科学作品展（沖縄電力㈱主催）で、八重山地区から、石垣第二中学校の岡部壮良（そら）君（２年・14）の「モデルロケット打ち上げ実験その２～正しい重心位置と最適なフィンの形を見つけよう～」が最高賞の県知事賞に輝いたほか、佳作に２団体１個人、入選に３団体の計23人の生徒が入賞した。沖電が30日付で発表した。

同大会は、青少年の科学に対する興味関心を喚起し、沖縄県の科学教育を振興することを目的に開かれている。入賞作品は２月９日から２日間、ＡＮＡ ＡＲＥＮＡ浦添で開かれる同展で展示されるほか、岡部君は９日の同展表彰式後、作品を発表する。

岡部君は昨年、佳作を受けた自作の小型ロケットに関する研究を継続発展させ、今年は飛行に適した重心の位置やフィンの形を研究した。受賞に「小学３年生の頃から応募を続けてきて、ようやく冠のついた賞を受けた。とにかくうれしい」と喜び、次の目標を「中学生の間に、模擬人工衛星を放出すること」と語った。

このほかの受賞作品、受賞者は次の通り。

【中学】

〈佳作〉

「石垣島の河川の水質とそこに生息する生物調査Since2014～河川環境の変化を分析し水環境の保全と活用を考える～」＝野里実優（崎枝中３年）、富川裕二朗（同）、丸山葵（同）、立津琉人（同２年）、野里慎（同）、國仲賢杜（同）、富川翔三郎（同１年）、仲村速斗（石垣第二中３年）、大江みちる（同２年）

【高校】

〈佳作〉

「石垣島のムカデミノウミウシの研究」＝大濵珠希（八重高１年）、大浜朋笑（同）、仲田蒼史（同）▽「石垣島アンパルのキバウミニナの研究」＝田渕鈴夏（八重高１年）

〈入選〉

「水中における光発電の謎を追求する」＝知花耕太郎（八重高２年）、大前風土（同）、宮城風花（同）▽「フルスト原遺跡と明和の大津波の関係」＝譜久村笑奈（八重高３年）、竹本佳奈（同）、吉田愛香（同）▽「津波石～大浜海岸津波石分布調査～」松川快斗（八重高３年）、新盛之拡（同）、山城良太（同）