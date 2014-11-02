岩瀬・玉元組が優勝 テニポン
- 2018年11月14日
- スポーツ
Ｂクラスは沢田ペアが頂点に
石垣市テニポン協会（大城元会長）は11日午前、市総合体育館サブアリーナで第９回石垣市テニポン大会を開き、市内や北海道釧路市の21～75歳まで30人が、競技を楽しみながら健康づくりに励んだ。競技の結果、Ａクラスは玉健ファンクラブの岩瀬司・玉元健太組が優勝した。
釧路市でテニポンを広めている「釧路テニポンサークル」の沢田百合子代表（65）と夫の武実さん（63）が参加。沢田夫妻と大城会長が６月に北海道砂川市のテニポン大会で出会ったことが石垣市大会参加のきっかけ。
百合子さんは「石垣市の皆さんの温かい歓迎と、練習のハードさ、タフさに驚いた。今後も交流を続けていきたい」と喜んだ。
大会結果は次の通り。
【Ａクラス】
①玉健ファンクラブ（岩瀬司、玉元健太）②崎枝テニポンクラブ（通崎雄介、與儀明生）③くいしん坊万歳（内間圭希、井手口純啓）
【Ｂクラス】
①釧路テニポンサークル（沢田武実、沢田百合子）②e-クラブ（久保久美子、下里奈緒美）③石垣テニポンクラブ（大城元、山本和久）
【Ｃクラス】
①釧路テニポンサークル（桃井芳子、東田鉄也）②石垣テニポンクラブ（平良穣、渡辺千尋）③野底テニポンクラブ（翁長理恵子、大城明美）
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