新議長に新田氏就任　９月定例竹富町議会

大久氏を副議長選出

改選後、初の定例会となる９月定例竹富町議会が28日午前、開会した。議長選出は全会一致で第26代議長に新田長男氏（58）、副議長に大久研一氏（53）を選出。各委員会の委員長、副委員長も選ばれた。採決に加わらない議長に与党系の新田氏が就任したことで、議会勢力は与党系３、野党系３、中立系５となり、今後、議会運営で中立系の動きが鍵となる。

会期は10月５日までの８日間、慣例で一般質問は行わない。

この日は２０１７年度一般会計決算など７件の決算認定案や、任期満了に伴う教育長再任・教育委員選任の同意案、既定予算に１億５０２１万７０００円を追加し、総額71億94万９０００円とする18年度一般会計補正予算など計26議案が上程された。

５期目で議長初就任の新田氏は「常に公平公正に議会運営を進め、町民の福祉向上、町の振興発展のため議長の職責を果たす」、２期目の大久氏は「円滑な議会運営のため一生懸命頑張る」とそれぞれあいさつした。

各委員会委員は次の各氏。

【総務財政】

▽委員長＝三盛克美▽副委員長＝山下義雄▽委員＝大久研一、渡久地康秀、宮良道子、新田長男

【経済】

▽委員長＝仲里俊一▽副委員長＝那根操▽委員＝山盛力、上盛政秀、加屋本真一、大浜修

【議会運営】

▽委員長＝那根操▽副委員長＝三盛克美▽委員＝大久研一、仲里俊一、山下義雄、山盛力