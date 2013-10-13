木伏が中学形制す 善雄杯空手道大会
- 2018年08月23日
- スポーツ
第５回善雄杯空手道大会（同実行委員会主催）が19日、八重山農林高校体育館で開催され、横浜、岡山、沖縄本島、宮古島、石垣島の島内外の12道場から総勢１４７人が出場し、形と組手で日ごろの鍛錬の成果を競った。
結果は次の通り。
【個人形】
▽幼児＝①岩田梨彩紗（拳誠館）②多宇正穂（拳秀館）③大濵顕（同）
▽小学１年＝①上地結心（拳秀館）②玉城遼太郎（仲本塾）③金城清太（同）
▽小学２年＝①島仲浬（拳秀館）②市川結莉音（新崎道場）③星野聖樹（拳秀館）
▽小学３年＝①糸洲心結（木村龍鳳館）②宮良穂乃花（新崎道場）③山口瑠花（尚徳館）
▽小学４年＝①野原雫（凜道場）②山根莉子（新崎道場）③高江洲桜季（凜道場）
▽小学５・６年＝①岩田珠里（拳誠館）②渡邊寛太朗（拳秀館）③玉城武人（同）
▽中学生＝①木伏森蔵（拳秀館）②平田彬樹（同）③鈴木水音（秀修館）
【個人組手】
▽小学１年（男子）＝①金城清太（仲本塾）②玉城遼太郎（同）③赤嶺憲汰（新崎道場）
▽小学２年（男子）＝①高江洲?矢（凜道場）②田中涼輔（新崎道場）③星野聖樹（拳秀館）
▽小学１・２年（女子）＝①市川結莉音（新崎道場）②石垣美涼（同）③當銘優月（極真石垣）
▽小学３年（男子）＝①石川斗貴（仲本塾）②木伏大地（拳秀館）③草野琉希吾（同）
▽小学４年（男子）＝①金城宇月（仲本塾）②上原優希（新崎道場）③田本悠真（拳秀館）
▽小学３・４年（女子）＝①山根莉子（新崎道場）②山城のん（拳誠館）③東江春奈（同）
▽小学５・６年（男子）＝①金森慶士（仲本塾）②石垣勇磨（新崎道場）③與那嶺颯佑（拳誠館）
▽小学５年（女子）＝①上原陸（新崎道場）②當銘凛（極真石垣）③桐生千空（同）
▽中学生（男子）＝①西村琉羽（拳誠館）②木伏森蔵（拳秀館）③可部陽一朗（久松中）
▽中学生（女子）＝①翁長楓花（極真石垣）②上平梨々香（同）③大道あかり（同）
【団体組手】
▽中学生＝①拳秀館Ａ（木伏森蔵、宮良直太郎、本村杏珠）②久松中学校（可部陽一朗、洌鎌悠仁、新城瑠璃）
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