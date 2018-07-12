宜野座くん（新川小６年）が全国大会へ

自己ベストで優勝

日清食品カップ全国小学生陸上

日清食品カップ第34回全国小学生陸上競技交流大会沖縄県予選会（一般社団法人沖縄陸上競技協会主催）が８日、県総合運動公園陸上競技場で行われ、男子５・６年80㍍ハードルで、石垣島アスリートクラブの宜野座淳ノ介（新川小６年）が13秒36の自己ベストで優勝、全国大会への出場権を獲得した。

また、男子５・６年４×１００㍍リレーで同クラブの齋藤青（伊野田小５年）、川島修斗（八島小５年）、南龍之輔（平真小６年）、田澤虎太郎（登野城小６年）が２位。同女子で當銘凛（川原小５年）、上里真麻（登野城小６年）、西海凪彩（宮良小６年）、新里真愛（同５年）が４位入賞するなど、八重山勢が活躍した。

自己ベストを更新した宜野座は「気持ちで（記録が）伸びたと思う。緊張したが、スタートしたらリラックスできた。ピッチ（回転）を速めて無駄のない走りをしたい」と意欲を語った。

結果は次の通り。

【男子５・６年】

▽80㍍Ｈ＝①宜野座淳ノ介（新川小６年）13秒36

▽４×１００㍍リレー＝②石垣島アスリートクラブ・齋藤青（伊野田小５年）、川島修斗（八島小５年）、南龍之輔（平真小６年）、田澤虎太郎（登野城小６年）52秒31

▽走り幅跳び＝⑤南龍之介４㍍35㌢

【女子５・６年】

▽80㍍Ｈ＝⑤辻野聖菜（平真小６年）15秒41

▽４×１００㍍リレー＝④石垣島アスリートクラブ・當銘凛（川原小５年）、上里真麻（登野城小６年）、西海凪彩（宮良小６年）、新里真愛（同５年）56秒77