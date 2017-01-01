「福寿し」が初頂点 サマーカップサッカー
- 2018年07月12日
- スポーツ
宮城慎吾がMVP
本島、宮古など12チームが出場
本島、宮古など12チームが出場
第22回サマーカップサッカー大会（八重山サッカー協会主催）が７、８日の２日間、サッカーパークあかんまで開催された。八重山、沖縄本島、宮古から計12チームが出場。結果、決勝で福寿しが大会３連覇を狙う県庁ＳＣを１ー０で下して初優勝した。
結果は次の通り。
【予選リーグ】
▽八重高２ー２ティーラアース▽ｍａｚｄａｚｏｏｍｚｏｏｍ５ー０オートプラザ▽ＨＡＭＡマリン２ー０中部ミドル▽福寿し４ー１丸源▽八重高８ー２宮古ミックス▽ｍａｚｄａｚｏｏｍｚｏｏｍ７ー１宮古ミックスＯＢ▽県庁ＳＣ１ー０ＨＡＭＡマリン▽福寿し６ー０八商工・八重農▽宮古ミックス９ー２ティーラアース▽オートプラザ４ー１宮古ミックスＯＢ▽県庁ＳＣ０ー０中部ミドル▽丸源２ー１八商工・八重農
【順位決定リーグ】
▽県庁ＳＣ０ー０（ＰＫ２ー１）八重高▽ＨＡＭＡマリン１ー１（ＰＫ９ー８）宮古ミックス▽福寿し１ー０ｍａｚｄａｚｏｏｍｚｏｏｍ▽丸源２ー２（ＰＫ10ー９）オートプラザ▽中部ミドル２ー１ティーラアース▽宮古ミックスＯＢ７ー３八商工・八重農▽中部ミドル４ー０八商工・八重農▽ティーラアース３ー２宮古ミックスＯＢ▽宮古ミックス１ー１（ＰＫ４ー３）オートプラザ▽丸源１ー０ＨＡＭＡマリン
【３位決定戦】
八重高２ー２（ＰＫ４ー３）ｍａｚｄａｚｏｏｍｚｏｏｍ
【決勝】
福寿し１ー０県庁ＳＣ
▽優勝＝福寿し▽準優勝＝県庁ＳＣ▽３位＝八重山高校
▽ＭＶＰ＝宮城慎吾（福寿し）
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