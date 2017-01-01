古典民謡コン審査開始　本社主催

初日、最優秀賞に28人挑戦

合格発表は10日

第44回八重山古典民謡コンクール（八重山毎日新聞社主催）の公開審査が７日から、石垣市民会館中ホールで始まり、初日は最優秀賞の部に28人が臨んだ。受験者は緊張の面持ちで課題曲の「越城節」「石ぬ屏風節」「崎山節」「しょんかねー節」を歌い上げた。

同コンクールは正確な八重山古典民謡の伝承普及を図り、新進歌い手の発掘や後進を育成する場とし、八重山の音楽文化の発展向上へ寄与することが目的。

ことしは奨励普及賞に３人、新人賞に77人、優秀賞に65人、最優秀賞に67人の計２１２人が審査に臨む。

■委員ら審査基準や判定表などを確認

第44回八重山古典民謡コンクール（八重山毎日新聞社主催）の公開審査初日の７日午前、石垣市民会館中ホール会議室で審査委員会（金城英皓委員長、委員10人）が開かれ、審査基準や審査表、判定表などを確認した。

同日午後２時から、最優秀賞１番から28番の審査を実施。８日は同賞の29番から67番、９日は奨励普及賞の１番から３番と新人賞の１番から77番、10日は優秀賞の１番から65番の審査が行われる。審査開始は午前９時30分から。全審査終了後に合格者を発表する。

審査委員は次の通り。

▽委員長＝金城英皓▽副委員長＝仲大底博也、横目博二▽委員＝比屋根孝子、稲福義男、黒島章、砂川葉子、長浜寛、東玉盛靖修、内原加代子