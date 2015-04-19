各部門の課題曲決定 八重山古典民謡コン
- 2018年05月26日
- 芸能・文化
来月７～10日に審査
第44回八重山古典民謡コンクール（八重山毎日新聞社主催）の課題曲抽選会が25日午後、八重山毎日新聞社会議室で行われ、各部門の課題曲が決まった。奨励普及賞に３人、新人賞に77人、優秀賞に65人、最優秀賞に67人の計２１２人が挑戦する。
抽選会には各部門の挑戦者らが出席、抽選結果に一喜一憂した。
審査は６月７日から10日まで石垣市民会館中ホールで行われる。７日午後２時から最優秀賞（１～28番）、８日午前９時半から最優秀賞（29～67番）、９日午前９時半から奨励普及賞（１～３番）、新人賞（１～77番）、10日午前９時半から優秀賞（１～65番）。合格者は全審査終了後に発表される。
▽奨励普及賞＝繁昌節（本調子）、月ぬかいしゃー節（二揚）▽新人賞＝鶴亀節（本調子）、安里屋節（二揚）▽優秀賞＝赤馬節（本調子）、大浦越路節（二揚）▽最優秀賞＝越城節、石ぬ屏風節（以上、本調子）、崎山節、しょんかねー節（以上、二揚）
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