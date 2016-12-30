八重山は総合１３位
- 2017年11月28日
- スポーツ
黒島（女子やり投げ）優勝 ソフトテニス５位
第69回沖縄県民体育大会（県体育協会など主催）は26日、石垣市、宮古島市で陸上、剣道など６競技が行われ、すべての日程を終えた。地元開催で総合成績９位以内を目指していた八重山は、14市郡中13位に終わった。女子は12位、男子は14位だった。
陸上競技では女子やり投げで、黒島美香が41㍍２㌢で優勝。ソフトテニスは那覇市と糸満市に勝利し、５位に入った。
結果は次の通り。
【大会総合成績】
①那覇市１４７・５点②中頭郡１３１・５点③浦添市１１０・５点⑬八重山郡63点
【陸上】
▽男子＝①国頭郡77点②名護市57点③南城市39点⑥八重山郡35点
▽女子＝①名護市40点②八重山郡40点③沖縄市28点
▽壮年＝①中頭郡70点②八重山郡55点③国頭郡50点
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