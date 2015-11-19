「税を考える週間」合同表彰式

34個人１団体を表彰

２０１７年度「税を考える週間」の作文や標語などの合同表彰式（石垣税務署など４機関・団体主催）が22日午後、石垣市商工会２階ホールで行われ、34個人・１団体が表彰された。

表彰式では▽税に関する高校生の作文▽中学生の税についての作文▽中学生の税に関する標語▽小学生の税に関する絵はがきコンクール▽納税▽租税教育推進校―などが表彰された。

式辞で、石垣税務署の古謝敏也署長は「子どもたちが税の意味や役割、納税の義務について理解していることは、大変心強くたのもしい」と述べた。

表彰された絵はがきは、全応募作品とともに、石垣港離島ターミナル内で23日から30日まで展示される。

表彰者は次の通り。

【税に関する作文】

（高校生）

▽沖縄県教育長賞＝新城結唯（八重高３年）▽石垣税務署長賞＝前盛仁美（同）、新城志保（同）▽沖縄税理士会会長賞＝山口晴菜（同）

（中学生）

▽沖縄県納税貯蓄組合連合会会長賞＝島仲美好（黒島２年）、泉志穏（同１年）▽沖縄県納税貯蓄組合連合会優秀賞＝前盛朱琳（白保２年）▽石垣税務署長賞＝古澤琉希叶（石垣３年）▽八重山青色申告納税貯蓄組合長賞＝田淵鈴夏（同）、竹内崇馬（船浦３年）、當銘和輝（名蔵３年）、飯田晋太郎（西表３年）

【税に関する標語】

（中学生）

▽最優秀賞＝宮城和馬（石垣３年）▽優秀賞＝玉代勢元稀（黒島３年）、富永鈴（大浜１年）、奥濵寿虹（同２年）、髙嶺心萌（川平２年）、平良駿（石垣３年）▽優良賞＝仲程信志郎（同）、吉川珠佑（大浜３年）、曽我日向太（伊原間１年）

【税に関する絵はがきコンクール】

（小学生）

▽最優秀賞（八重山法人会会長賞）＝熊木小南海（新川６年）▽優秀賞（同女性部会長賞）＝三島あかり（白保６年）▽優秀賞（同青年部会長賞）＝安冨琉奈（新川６年）▽優良賞（石垣税務署長賞）＝仲若鈴菜（大浜６年）▽優良賞（八重山地区租税教育推進協議会会長賞）＝田村心乃（同）▽佳作＝石野咲妃子（波照間６年）、上地亜利佐（白保６年）、川満夕（上原６年）、嵩原愛茄（宮良６年）、豊村萌（白保６年）、前瓦凜（同）、本村杏珠（登野城６年）

▽石垣税務署長感謝状（租税教育推進校等）＝石垣市教育委員会

▽石垣税務署長表彰（納税表彰）＝稲福達哉（八重山法人会理事）