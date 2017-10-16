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石垣市、竹富町の代表決定　小中童話・お話・意見発表

身ぶり手ぶりを交えながら、堂々と童話を表現する児童＝15日午後、登野城小学校体育館

身ぶり手ぶりを交えながら、堂々と童話を表現する児童＝15日午後、登野城小学校体育館

表彰を受ける各部門の最優秀受賞者＝15日、上原小体育館

各校代表が身ぶり手ぶり堂々発表
与那国町は28日に開催

　第42回石垣市小中学校童話・お話・意見発表大会（石垣市ＰＴＡ連合会主催）が15日午後、市内の５校の小中学校で開かれ、市内小中学校の代表96人が出場し、小学校低学年は童話、高学年はお話、中学生は意見発表をした。　

　同大会は子どもたちの表現力と情操・国語教育の発展を目的に毎年開かれている。

　緊張感が張りつめた各会場で、子どもたちは大きな声と堂々とした身ぶり手ぶりで、それぞれの世界を表現した。

　各部門の最優秀者は28日に与那国で開かれる八重山地区大会に出場する。

　　結果は次の通り。

　【小学校低学年】

　〈男子〉▽最優秀＝入福濱奏（登野城小３年）▽優秀＝鈴木光太朗（大浜小２年）、玉城博音（海星小１年）

　〈女子〉▽最優秀＝村上結香（海星小３年）▽優秀＝増子紗久（宮良小２年）、森下綾子（登野城小３年）

　【小学校高学年】

　〈男子〉▽最優秀＝増田健琉（たける・真喜良小６年）▽優秀＝薮田昌喜（海星小６年）、川邊有音（登野城小６年）

　〈女子〉▽最優秀＝武田結菜（登野城小６年）▽優秀＝入米蔵美月（真喜良小６年）、仲村渠万央（海星小６年）

　【中学校】

　〈男子〉▽最優秀＝奥平琉斗（石垣第二中３年）▽優秀＝金嶺隼（白保中３年）、喜舎場兼土（川平中３年）

　〈女子〉▽最優秀＝世持愛菜（白保中３年）▽優秀＝松竹梨乃（石垣中１年）、嵩原美優（大浜中３年）

……………………………………………………………………………………………………………………

　一方、西表島西部の上原小学校体育館、中野公民館（ちゅらゆな館）、中野わいわいホールのそれぞれの会場で第41回竹富町童話・お話・意見発表大会（主催・竹富町ＰＴＡ連合会）が行われ、各賞を選出した。

　竹富町の各小中学校の代表が集い、小学校低学年は童話、高学年はお話、中学生は意見を発表した。緊張しながらも堂々と発表をする姿に、来場者から惜しみのない拍手が送られた。

　最優秀受賞者は、28日に久部良中学校体育館で開催される八重山地区大会に出場する。

　結果は次の通り。

　【小学校低学年】

　〈男子〉▽最優秀＝寺尾紬（つむぎ・波照間小３年）▽優秀＝泉伶穏（れおん・黒島小３年）

　〈女子〉▽最優秀＝玉代勢ゆな（黒島小３年）▽優秀＝安里妃葵（ひまり・上原小２年）

　【小学校高学年】

　〈男子〉▽最優秀＝本比田一朗（波照間小４年）▽優秀＝下地秀磨（白浜小6年）

　〈女子〉▽最優秀＝大嶺紗佳（すずか・大原小６年）▽優秀＝本庄叶和（とわ・波照間小４年）

　【中学校】

　〈男子〉▽最優秀＝玉代勢元稀（げんき・黒島中３年）▽優秀＝上地輝星（こうせい・大原中３年）

　〈女子〉▽最優秀＝狩俣幸奈（船浦中２年）▽優秀＝島仲月愛（むうあ・竹富中３年）

  • タグ： 小中学校童話・お話・意見発表大会
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