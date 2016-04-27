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ＬＥＯＮＥ（Ａクラス）優勝　壮健（Ｂクラス）ボレーズＡ（Ｃクラス）制す

Ａクラス男子で栄冠に輝いたＬＥＯＮＥ＝24日午後、市営テニスコート

Ａクラス男子で栄冠に輝いたＬＥＯＮＥ＝24日午後、市営テニスコート

Ｂクラスを制した壮健クラブ＝24日午後、市営テニスコート

Ｃクラスで優勝した石垣ボレーズ＝24日午後、市営テニスコート

八重山毎日杯ソフトテニス

　第13回八重山毎日新聞社杯職域・クラブ対抗ソフトテニス大会（主催・八重山毎日新聞社、主管・八重山ソフトテニス連盟）が24日、石垣市中央運動公園テニスコートで開催され、３クラスに計16チームが出場し熱戦を展開した。その結果、Ａクラス男子はＬＥＯＮＥが栄冠に輝いた。同女子は１チームのみのエントリーで、男子にオブザーバーとして出場したため結果は付かなかった。

　Ｂクラスは壮健クラブ、Ｃクラスは石垣ボレーズＡが優勝を飾った。

　結果は次の通り。

　【Ａクラス男子】▽決勝リーグ

　▽ＬＥＯＮＥ３－０３—ＳＨＡＦＴ▽ＬＥＯＮＥ３－０八商工▽ＬＥＯＮＥ－３－０一般女子▽３—ＳＨＡＦＴ２－０八商工▽３—ＳＨＡＦＴ３－０一般女子▽一般女子２－１八商工

　▽優勝＝ＬＥＯＮＥ（岸本悠太、狩俣静也、塩川孝龍、小野瀬将人、慶田盛克、石垣美人）▽準優勝＝３—ＳＨＡＦＴ（嵩原智昭、上原伸一、西里洋樹、喜舎場浩人、岩川未来）

　【Ｂクラス】▽予選リーグ

　▽ボレーズ育成会３－０大浜男子▽ボレーズ３－０石垣女子▽石垣女子２－１大浜男子▽壮健クラブ３－０大浜女子Ａ▽壮健クラブ３－０ボレーズｍａｍａ▽ボレーズｍａｍａ２－１大浜女子Ａ

　▽決勝　壮健クラブ２－１ボレーズ育成会▽３位決定戦　ボレーズｍａｍａ２－１石垣女子▽５位決定戦　大浜男子２－１大浜女子Ａ

　▽優勝＝壮健クラブ（佐渡山透、亀井秀樹、仲原清正、福岡一、市川一三、清村英己、給前浩一、東浜正晴）▽準優勝＝ボレーズ育成会（上江洲儀正、大山克、知念修、知念克明、川田洋史、大和田典夫、西里政洋）

　【Ｃクラス】▽予選リーグ

　▽石垣ボレーズＢ２－１美香月クラブ▽石垣ボレーズ３－０大浜女子Ｂ▽美香月クラブ３－０大浜女子▽石垣ボレーズＡ３－０石垣ボレーズＣ▽石垣ボレーズＡ３－０石垣男子▽石垣ボレーズＣ３－０石垣男子

　▽決勝　石垣ボレーズＡ３－０石垣ボレーズＢ▽３位決定戦　石垣ボレーズＣ２－１美香月クラブ▽５位決定戦　石垣男子３－０大浜女子Ｂ

　▽優勝＝石垣ボレーズＡ（福本安汝、長田雅、宮良直太郎、花城陽空、前本翔太郎、友利奏太）▽準優勝石垣ボレーズＢ（比嘉煌空、豊川善太郎、金城翔悟、与那原こころ、長田なみ、友利正美）

  • タグ： 八重山毎日杯ソフトテニス八重山毎日新聞社
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