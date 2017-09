後呂君（石二１年）が最優秀賞　高円宮杯中学英語弁論大会

優秀賞に藤原さん(大浜2年)、玉代勢君(黒島3年)

10月7日に浦添市で県大会

高円宮杯第69回全日本中学校英語弁論大会八重山地区大会(八重山地区中学校英語教育研究会主催)が23日午後、八重山合同庁舎であり、郡内の代表9人が熱弁を振るった結果、最優秀賞に後呂友紀君(石垣第二1年)が輝き、優秀賞に藤原倫さん(大浜2年)と玉代勢元稀(げんき)君(黒島3年)が選ばれた。3人は10月7日に浦添市産業振興センター結の街で開かれる県大会に派遣される。

大会は英語の熟達と普及などが目的。出場者は家族や環境問題、伝統文化など身近な話題をテーマに発表した。審査委員は▽内容▽英語力▽表現|の3分野を各20点の計60点満点で評価した。

「A Step into the World from This Place」の演題で発表した後呂君は、大浜信泉氏の格言や功績、自身の夢に触れ、「可能性を引き出せるかどうかは自分のこれからの努力による」と強調。その上で「小さな石垣島に生まれ育った僕だが、島に生まれた誇りや格言を支えに、広い世界に向かって歩んでいきたい」と力強く語った。

後呂君は「1年生は1人だけで緊張したが、ベストを尽くせてよかった。イントネーションに磨きをかけて、県大会でもいい成績を出せるようにしたい」、藤原さんは「細かい発音や抑揚の練習を重ね、県大会でいい結果を出したい」、玉代勢君は「意見発表でも代表に選ばれている。時間を調整して両方の練習を頑張りたい」とそれぞれ意欲を語った。

3人以外の出場者は優良賞となった。

優良賞は次の通り。

前迎聖実(波照間3年)、難波海人(与那国2年)、田渕鈴夏(石垣3年)、古見光(西表3年)、属汐璃(竹富3年)、宮根帆音(伊原間2年)