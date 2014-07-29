離島甲子園 石垣島選抜が８強 24チーム 熱戦展開
全国の離島地域23自治体から計24チームが出場した「国土交通大臣杯第10回離島交流中学生野球大会」（通称・離島甲子園、同実行委員会主催）が22日、石垣市で開幕した。初日は石垣市中央運動公園野球場など４会場で１、２回戦16試合が行われ、ベスト８が決まった。
八重山勢は石垣島選抜が初戦の壱岐市選抜に１－０、２回戦で奄美市選抜に４－３で勝利し、８強に進出。25日に同球場で久米島イーグルズと対戦する。石垣ぱいーぐるズは宮古アララガマボーイズに３－８、西表ヤマネコ・ティダボーイズは、対馬ヤマネコボーイズに１－６で敗れた。
25日は敗れたチームの交流戦もあり、ぱいーぐるズは隠岐の島あんやらーず、ティダボーイズはＫＡＭＩＪＩＭＡと対戦する。
▽１回戦
石垣島選抜
０００１０００―１
０００００００―０
壱岐市選抜
（石）砂川－下地 （壱）高田、加藤仁－長岡
▽三塁打＝久貝（石）▽二塁打＝村部、島村（以上壱）
宮古島アララガマボーイズ
１３０００４―８
００００２１―３
石垣島ぱいーぐるズ
（90分ルール）
（宮）花城、垣花－塩川、佐久間 （石）幸喜、東盛－田島
▽本塁打＝垣花（宮）▽二塁打＝平良、塩川（以上宮）、屋比久、大浜（以上石）
西表ヤマネコ・ティダボーイズ
００１０００―１
０３０１２Ｘ－６
対馬ヤマネコボーイズ
（90分ルール）
（西）山城－林 （対）阿比留、木寺－中庭
▽本塁打＝畑島（対）▽二塁打＝大城（西）
甑島選抜
３２０００００－５
００００１００－１
三宅島中学生野球チーム
（甑）江口－石原 （三）堀井－三野
▽三塁打＝川端（甑）▽二塁打＝奥山（三）
隠岐の島あんやらーず００００００－０
２００００×－２
西之表市立種子島中学校
（隠）山本、森山－榎本 （西）髙井－山本
▽二塁打＝山本（隠）
鳥羽選抜
１０７００００－８
００００１１２－４
五島バラモン
（鳥）濱、永富－橋本創 （五）井手口、浦－酒本
▽三塁打＝酒本（五）
南種子中学校
４３５３－15
２０００－２
伊豆大島選抜
（南）四元－立石 （伊）新渡戸、山口来－平野
▽三塁打＝村田（南）▽二塁打＝山口来②（伊）
ＫＡＭＩＺＩＭＡ
２０１０００－３
０００１０３－４
屋久島選抜
（Ｋ）村上－大谷翼 （屋）鹿島、泊－笹原
▽三塁打＝鹿島（屋）▽二塁打＝村上（Ｋ）
▽２回戦
石垣島選抜
３０１０―４
００３０―３
奄美市選抜
（90分ルール）
（石）西里、宮良－下地 （奄）藤崎、川畑－田代
▽二塁打＝砂川、上地大（以上石）、丸田、田中（以上奄）
甑島選抜
０００００－０
１４２００－７
久米島イーグルス
（甑）川端、村尾－石原 （久）古波蔵、小橋川－當間
▽三塁打＝當間、古波蔵（以上久）▽二塁打＝野島（甑）、小橋川
大崎上島中学校
１０００００－１
１１００００－２
西之表市立種子島中学校
（大）村上瑠、村上遥－森 （西）森山、持田－榎本
▽三塁打＝村上遥（西）
新上五島フアイブスター
００１００２－３
１２１０１×－５
宮古島アララガマボーイズ
（新）津田、生田－古川 （宮）狩俣勇、佐和田、川満－塩川
▽三塁打＝釜田（新）▽二塁打＝釜田（新）、伊波、垣花（宮）
気仙沼市立大島中学校野球部
０００００－０
０３４１×－８
鳥羽選抜
（気）小野寺、水上－小野寺将 （鳥）山下竜－橋本
▽二塁打＝山下朋（鳥）
能古島アパッチ
０００００－０
５３７１×－16
南種子町立南種子中学校
（能）福島、谷本－石垣 （南）四元、園田－立石
▽本塁打＝豊島、四元（南）▽三塁打＝広浜（南）▽二塁打＝石垣（能）、立石（南）
佐渡市中学校選抜チーム
００１０００－１
１０００１×－２
対馬ヤマネコボーイズ
（佐）池野－計良 （対）木寺－中庭
▽三塁打＝木寺（対）▽二塁打＝伊藤（佐）
屋久島選抜
４１３６－14
００００－０
八条島選抜
（屋）泊－笹原 （八）大崎－山崎
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