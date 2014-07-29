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離島甲子園 石垣島選抜が８強　24チーム 熱戦展開

壱岐市選抜戦との初戦、二死三塁で左越の適時三塁打を放つ石垣島選抜久貝＝22日午前、石垣第二中学校グラウンド

壱岐市選抜戦との初戦、二死三塁で左越の適時三塁打を放つ石垣島選抜久貝＝22日午前、石垣第二中学校グラウンド

石垣は宮古、西表は対馬に敗退　敗者チーム交流戦も

　全国の離島地域23自治体から計24チームが出場した「国土交通大臣杯第10回離島交流中学生野球大会」（通称・離島甲子園、同実行委員会主催）が22日、石垣市で開幕した。初日は石垣市中央運動公園野球場など４会場で１、２回戦16試合が行われ、ベスト８が決まった。

　八重山勢は石垣島選抜が初戦の壱岐市選抜に１－０、２回戦で奄美市選抜に４－３で勝利し、８強に進出。25日に同球場で久米島イーグルズと対戦する。石垣ぱいーぐるズは宮古アララガマボーイズに３－８、西表ヤマネコ・ティダボーイズは、対馬ヤマネコボーイズに１－６で敗れた。

　25日は敗れたチームの交流戦もあり、ぱいーぐるズは隠岐の島あんやらーず、ティダボーイズはＫＡＭＩＪＩＭＡと対戦する。

 

　▽１回戦

石垣島選抜

０００１０００―１

０００００００―０

壱岐市選抜

（石）砂川－下地　（壱）高田、加藤仁－長岡

▽三塁打＝久貝（石）▽二塁打＝村部、島村（以上壱）

宮古島アララガマボーイズ

１３０００４―８

００００２１―３

石垣島ぱいーぐるズ

（90分ルール）

（宮）花城、垣花－塩川、佐久間　（石）幸喜、東盛－田島

▽本塁打＝垣花（宮）▽二塁打＝平良、塩川（以上宮）、屋比久、大浜（以上石）

西表ヤマネコ・ティダボーイズ

００１０００―１

０３０１２Ｘ－６

対馬ヤマネコボーイズ

（90分ルール）

（西）山城－林　（対）阿比留、木寺－中庭

▽本塁打＝畑島（対）▽二塁打＝大城（西）

甑島選抜

３２０００００－５

００００１００－１

三宅島中学生野球チーム

（甑）江口－石原　（三）堀井－三野　

▽三塁打＝川端（甑）▽二塁打＝奥山（三）

隠岐の島あんやらーず００００００－０

２００００×－２

西之表市立種子島中学校

（隠）山本、森山－榎本　（西）髙井－山本

▽二塁打＝山本（隠）

鳥羽選抜

１０７００００－８

００００１１２－４

五島バラモン

（鳥）濱、永富－橋本創　（五）井手口、浦－酒本

▽三塁打＝酒本（五）

南種子中学校

４３５３－15

２０００－２

伊豆大島選抜

（南）四元－立石　（伊）新渡戸、山口来－平野

▽三塁打＝村田（南）▽二塁打＝山口来②（伊）

ＫＡＭＩＺＩＭＡ

２０１０００－３

０００１０３－４

屋久島選抜

（Ｋ）村上－大谷翼　（屋）鹿島、泊－笹原

▽三塁打＝鹿島（屋）▽二塁打＝村上（Ｋ）

　▽２回戦

石垣島選抜

３０１０―４

００３０―３

奄美市選抜

（90分ルール）

（石）西里、宮良－下地　（奄）藤崎、川畑－田代

▽二塁打＝砂川、上地大（以上石）、丸田、田中（以上奄）

甑島選抜

０００００－０

１４２００－７

久米島イーグルス

（甑）川端、村尾－石原　（久）古波蔵、小橋川－當間　

▽三塁打＝當間、古波蔵（以上久）▽二塁打＝野島（甑）、小橋川

大崎上島中学校

１０００００－１

１１００００－２

西之表市立種子島中学校

（大）村上瑠、村上遥－森　（西）森山、持田－榎本

▽三塁打＝村上遥（西）

新上五島フアイブスター

００１００２－３

１２１０１×－５

宮古島アララガマボーイズ

（新）津田、生田－古川　（宮）狩俣勇、佐和田、川満－塩川

▽三塁打＝釜田（新）▽二塁打＝釜田（新）、伊波、垣花（宮）

気仙沼市立大島中学校野球部

０００００－０

０３４１×－８

鳥羽選抜

（気）小野寺、水上－小野寺将　（鳥）山下竜－橋本

▽二塁打＝山下朋（鳥）

能古島アパッチ

０００００－０

５３７１×－16

南種子町立南種子中学校

（能）福島、谷本－石垣　（南）四元、園田－立石

▽本塁打＝豊島、四元（南）▽三塁打＝広浜（南）▽二塁打＝石垣（能）、立石（南）

佐渡市中学校選抜チーム

００１０００－１

１０００１×－２

対馬ヤマネコボーイズ

（佐）池野－計良　（対）木寺－中庭

▽三塁打＝木寺（対）▽二塁打＝伊藤（佐）

屋久島選抜

４１３６－14

００００－０

八条島選抜

（屋）泊－笹原　（八）大崎－山崎

  • タグ： 国土交通大臣杯第10回離島交流中学生野球大会離島甲子園
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