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大浜有志会（一般の部）２度目Ｖ

一般の部で22年ぶりの栄冠に輝いた大浜有志会＝６日午後、市中央運動公園野球場

一般の部で22年ぶりの栄冠に輝いた大浜有志会＝６日午後、市中央運動公園野球場

成年の部で初優勝を飾ったＭｏｔｏｒＣａｒｓＭＩＹＡＧＩ＝６日午後、沖縄電力球場

成年の部、Ｍ・Ｃ　ＭＩＹＡＧＩ初優勝

　第85回夏季軟式野球選手権大会（主催・八重山野球連盟、共催・八重山毎日新聞社）の準決勝、決勝戦が６日、石垣市中央運動公園野球場と沖電球場で行われ、一般の部で大浜有志会が、ＩＳＬＡＮＤＢＲＥＥＺＥに２－１で勝利し、１９９５年の初優勝以来22年ぶり２度目の優勝。成年の部はＭｏｔｏｒＣａｒｓＭＩＹＡＧＩが丸生重機を７－３で下し、初優勝に輝いた。

　個人賞は一般の殊勲賞が大城政十（大浜）、敢闘賞が仲里拓臣（Ｉ）、打撃賞は當山喜之（大浜）が打率４割６分２厘で獲得した。　成年の殊勲賞は山城和之（Ｍ）、敢闘賞は下里康彦（丸）、打撃賞は座間聖徳（同）が打率６割６分７厘で輝いた。

　【一般の部】

〈市中央運動公園野球場〉

　▽準決勝

カラオケカフェスタイル

　　０００００００－０

　　００００１２×－３

大浜有志会

（カ）池田－下地

（大）仲筋、大城－伊禮（良）

▽三塁打＝池田（カ）

▽二塁打＝宇根（カ）、當山（大）

 

伊良皆すし屋ＭＡＤ・ＤＯＧ

　　０００００－０

　　１２０１×－４

ＩＳＬＡＮＤＢＲＥＥＺＥ

（90分ルール）

（伊）垣本、島尻－玉城

（Ｉ）仲里、與座－與座、金城（賢）

▽二塁打＝兼城（Ｉ）

　　▽決　勝

ＩＳＬＡＮＤＢＲＥＥＺＥ

００１００００－１

１００００１×－２

大浜有志会

（Ｉ）仲里－與座

（大）大城－伊禮

▽三塁打＝當山、小禄、仲筋（以上大）

▽二塁打＝小濱（Ｉ）

　

　【成年の部】

〈沖電球場〉

　▽準決勝

前浜ＢＣ

　　００００－０

　　２１０８－11

丸生重機

（四回コールド）

（前）花城、弓場－照屋

（丸）下里－中内

▽二塁打＝普天間、井手口（以上丸）

　

壱萬会

　　００１１２－４

　　０００４１－５

ＭｏｔｏｒＣａｒｓＭＩＹＡＧＩ

（90分ルール）

（壱）仲筋、松村－山城

（Ｍ）与那嶺、山城－黒島

▽二塁打＝仲筋（壱）、桃原、小濱（以上Ｍ）

　▽決　勝

ＭｏｔｏｒＣａｒｓＭＩＹＡＧＩ

　　５０１１０－７

　　００２１０－３

丸生重機

（90分ルール）

（Ｍ）山城、砂川－黒島

（丸）下里－中内

▽本塁打＝比嘉（丸）

▽二塁打＝川満（Ｍ）、野村、座間（以上丸）

  • タグ： 夏季軟式野球選手権大会
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