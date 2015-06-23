大浜有志会（一般の部）２度目Ｖ
- 2017年08月07日
- スポーツ
第85回夏季軟式野球選手権大会（主催・八重山野球連盟、共催・八重山毎日新聞社）の準決勝、決勝戦が６日、石垣市中央運動公園野球場と沖電球場で行われ、一般の部で大浜有志会が、ＩＳＬＡＮＤＢＲＥＥＺＥに２－１で勝利し、１９９５年の初優勝以来22年ぶり２度目の優勝。成年の部はＭｏｔｏｒＣａｒｓＭＩＹＡＧＩが丸生重機を７－３で下し、初優勝に輝いた。
個人賞は一般の殊勲賞が大城政十（大浜）、敢闘賞が仲里拓臣（Ｉ）、打撃賞は當山喜之（大浜）が打率４割６分２厘で獲得した。 成年の殊勲賞は山城和之（Ｍ）、敢闘賞は下里康彦（丸）、打撃賞は座間聖徳（同）が打率６割６分７厘で輝いた。
【一般の部】
〈市中央運動公園野球場〉
▽準決勝
カラオケカフェスタイル
０００００００－０
００００１２×－３
大浜有志会
（カ）池田－下地
（大）仲筋、大城－伊禮（良）
▽三塁打＝池田（カ）
▽二塁打＝宇根（カ）、當山（大）
伊良皆すし屋ＭＡＤ・ＤＯＧ
０００００－０
１２０１×－４
ＩＳＬＡＮＤＢＲＥＥＺＥ
（90分ルール）
（伊）垣本、島尻－玉城
（Ｉ）仲里、與座－與座、金城（賢）
▽二塁打＝兼城（Ｉ）
▽決 勝
ＩＳＬＡＮＤＢＲＥＥＺＥ
００１００００－１
１００００１×－２
大浜有志会
（Ｉ）仲里－與座
（大）大城－伊禮
▽三塁打＝當山、小禄、仲筋（以上大）
▽二塁打＝小濱（Ｉ）
【成年の部】
〈沖電球場〉
▽準決勝
前浜ＢＣ
００００－０
２１０８－11
丸生重機
（四回コールド）
（前）花城、弓場－照屋
（丸）下里－中内
▽二塁打＝普天間、井手口（以上丸）
壱萬会
００１１２－４
０００４１－５
ＭｏｔｏｒＣａｒｓＭＩＹＡＧＩ
（90分ルール）
（壱）仲筋、松村－山城
（Ｍ）与那嶺、山城－黒島
▽二塁打＝仲筋（壱）、桃原、小濱（以上Ｍ）
▽決 勝
ＭｏｔｏｒＣａｒｓＭＩＹＡＧＩ
５０１１０－７
００２１０－３
丸生重機
（90分ルール）
（Ｍ）山城、砂川－黒島
（丸）下里－中内
▽本塁打＝比嘉（丸）
▽二塁打＝川満（Ｍ）、野村、座間（以上丸）
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