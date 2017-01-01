昨年の申告人員７６９２人 石垣税務署
- 2017年06月04日
- 社会・経済
所得金額は１０３億８千万円
沖縄国税事務所は１日、石垣税務署管内における２０１６年分所得税、消費税・贈与税の確定申告状況を発表した。所得税等の確定申告書の提出人員は７６９２人と前年分から４０２人（５.５％）増加。このうち、申告納税額のある者（納税人員）は２６２１人（前年度比５・８％増）。所得金額１０３億８０００万円（同７.４％増）、申告納税額６億８７００万円（同３％増）といずれも増加した。
所得者区分別では事業所得者の納税人員は９４３人（４.９％増）で所得金額は28億２６００万円（６.１％増）、申告納税額２億２２００万円（２.９％減）。事業所得以外の納税人員は１６７８人（同６.３％増）、所得金額75億５４００万円（同７.９％増）、申告納税額４億６５００万円（６.２％増）。還付申告は３０７３人（同７.７％増）となった。
土地等の譲渡所得の申告人員は２７４人（同35％増）、有所得人員１９３人（同44％増）、所得金額15億９００万円（同３.６％増）。
株式等の譲渡所得申告人員は99人、有所得人員26人（同40.９％減）、所得金額３８００万円（同60％減）。
個人事業者の消費税申告件数は７８６件（同９.８％増）、納税申告額４億８００万円（同６.１％増）。
贈与税の申告人員１１７人（同17.６％減）、納税人員65人（同14.５％減）、申告納税額２８００万円（12.５％減）といずれも減少した。
全体の69.５％が、所得税等の申請書にマイナンバーを記載している。
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