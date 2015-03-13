不発弾を安全化　きょう、あすも処理

旧空港跡

旧石垣空港跡地内で見つかった不発弾の安全化処理（信管離脱）が１日夜、現地で始まった。３日間で２５０㌔爆弾５発、50㌔爆弾９発の計14発を処理する。初日は２５０㌔爆弾３発を予定、８世帯18人の避難が伴う１発の処理を同日午後９時20分に終了した。引き続き残り２発の処理は跡地中央に近い処理壕（ごう）で行われた。

この日は午後８時15分から避難誘導を開始、同８時48分に完了。同９時から陸上自衛隊第15旅団第１０１不発弾処理隊による信管離脱の作業が始まった。避難世帯は石垣市健康福祉センターなどに避難した。市消防の車両も同センターなどで待機した。

２、３日も午後９時から処理が行われる予定だが、避難対象世帯はない。