前田島（八重高２年）が準優勝　全沖縄空手

目標は世界ジュニア制覇

第17回オープントーナメント全沖縄県ウエイト制空手道選手権大会（極真会館沖縄県支部主催）がこのほど、沖縄市武道館で開催され、高校一般女子上級重量級で極真石垣道場（田福雄市責任者）の前田島光里（八重高２年）が準優勝した。

軽量級の前田島は決勝で体重差30㌔の相手と対戦。体格差をものともせず果敢に攻め込み、試合を優勢に進めたが、最終延長で惜しくも敗れた。

前田島は同大会の悔しさをバネにし、来年行われるジュニア世界大会優勝を目標に掲げている。

八重山代表として同道場から６人が出場した。

結果は次の通り。

▽中学女子軽量級２回戦＝大道朱夏（大浜中２年）、大道妃夏（同）▽中学２・３年生男子軽量級＝１回戦＝金成謙志郎（石中３年）▽高校一般女子上級重量級準優勝＝前田島光里（八重高２年）▽一般男子上級中量級１回戦＝金成光太郎（42歳）▽同上級重量級１回戦＝田福雄市（50歳）